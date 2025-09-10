TARJA: Konzerte für 2026 bestätigt

Die finnische Sängerin TARJA wird im kommenden Jahr ein letztes Mal mit ihrer Best-Of-Show auf Tour gehen. Die "Living The Dream"-Tour beinhaltet NIGHTWISH-Klassiker und Songs aus ihrem Solo-Repertoire.

Nach den Konzerten wird die Sängerin eine neue kreative Phase einläuten.



Als Support werden ROK ALI und ADDICTION & THE SKYS dabei sein.



Folgende Termine sind bestätigt:

07.02.26 Innsbruck (AT), Music Hall

09.02.26 Würzburg, Posthalle

11.02.26 Wetzlar, Event Werkstatt

12.02.26 Memmingen, Kaminwerk

13.02.26 Stuttgart, LKA-Longhorn