TARJA: Konzerte für 2026 bestätigt
10.09.2025 | 21:06
Nach den Konzerten wird die Sängerin eine neue kreative Phase einläuten.
Die finnische Sängerin TARJA wird im kommenden Jahr ein letztes Mal mit ihrer Best-Of-Show auf Tour gehen. Die "Living The Dream"-Tour beinhaltet NIGHTWISH-Klassiker und Songs aus ihrem Solo-Repertoire.
Als Support werden ROK ALI und ADDICTION & THE SKYS dabei sein.
Folgende Termine sind bestätigt:
07.02.26 Innsbruck (AT), Music Hall
09.02.26 Würzburg, Posthalle
11.02.26 Wetzlar, Event Werkstatt
12.02.26 Memmingen, Kaminwerk
13.02.26 Stuttgart, LKA-Longhorn
