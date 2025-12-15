Eisiger Nordwind gegossen in große Metal-Epen!

Wie Euch sicher nicht entgangen ist, hat sich unsere Redaktion in letzter Zeit intensiver mit dem Thema EPs beschäftigt. In diesem Zusammenhang haben auch die Soundchecker noch einmal einen Blick auf das fast vergangene Jahr 2025 unter eben diesem Aspekt geworfen.



Eine aus meiner Sicht besonders hervorscheinende Perle ist dabei die digitale EP "Nordanvind" von NECROPHOBIC. Für dieses Kleinod haben die Schweden mit dem titelgebenden 'Nordanvind' eine großartige Nordic Gänsehaut-Hymne von ihrem auch in diesem kompetenten Magazin zurecht abgefeierten Album "In The Twilight Grey" verwendet. Hinzu kommt Material, das bisher nur auf limitierten Special Deluxe-Editionen dieser Scheibe vertreten war, nämlich das musikalisch in dieselbe epische Kerbe schlagende 'Blackened The Horizon', das mit einen schönen melodisch-melancholischen Mittelteil punkten kann, sowie die W.A.S.P. Cover-Version 'The Torture Never Stops'.



Von Cover-Versionen mag man halten, was man will. Ich kann ja verstehen, dass gestandene Musiker das Bedürfnis haben, ihren frühen Inspirationen und Helden die Ehre zu erweisen. Aber wie auch in diesem Fall ist der musikalische Erkenntnisgewinn solcher Aktionen eher überschaubar. Dieses Diktum soll aber die große Klasse dieser Band und Brillanz der beiden Eigenkompositionen in keinster Weise beschatten.



"Nordanvind" erinnert uns noch einmal daran, dass es im Bereich des melodischen Black/Death-Metal kaum etwas oder jemanden gibt, der NECROPHOBIC aktuell das Wasser reichen kann.