Solider Deathcore, nicht mehr und nicht weniger.

Steht uns nun der Untergang bevor oder doch einfach nur ein ziemlich wuchtiges Deathcore-Gewitter? Nun, auch wenn der Bandname der US-Amerikaner IMPENDING DOOM ersteres vermuten lässt, serviert uns die EP "Towards The Light" dennoch eigentlich nur mächtig Riffs und fiese Breakdowns, welche die Nackenmuskulatur ordentlich in Bewegung versetzen sollen. Nach dem Langspieler "The Sin And Doom Vol. II" scheint der Fünfer dabei komplett auf das EP-Konzept umgestiegen zu sein, denn immerhin ist die hier vorliegende Kurzrille die dritte Veröffentlichung dieser Art in Serie.



Nun will ich direkt ehrlich sein und vorweg anmerken, dass Deathcore und ich nicht immer die besten Freunde sind, denn gerade wenn eher stumpf Riffs und Breakdowns aneinander gereiht werden, schaltet mein Hirn auch schnell einmal ab. Umso besser sollte das Kurzformat einer EP funktionieren, denn die Möglichkeit der Übersättigung ist bei nur fünf Tracks doch eher gering. Und so gefällt mir das etwas eigenartig betitelte 'Christ Is King' zu Beginn auch direkt gut. Die cleanen Gitarren sorgen hier für eine leicht düster-bedrohliche Stimmung, während Schlagzeug, Bass und die E-Gitarren einen fiesen Groove aufs Parkett legen. Fronter Brook Reeves ist ebenfalls für mich eine positive Überraschung, denn auch wenn er natürlich die für das Genre typische Brutalität in seinen Growls an den Tag legt, bleibt er dennoch gut verständlich, sodass der Opener insgesamt als wirklich guter Track über die Linie geht.



'Punishment' und 'Towards The Light' hängen mich und meine Hörgewohnheiten dann aber schnell wieder ab, denn hier verfallen die Amerikaner nun doch ins stumpfe Deathcore-Gedresche, das Liebhabern und Liebhaberinnen des Genres wahrscheinlich zusagen dürfte, mir aber nur ein müdes Gähnen entlockt. Nein, da gefällt mir das erneut etwas gruselig unterlegte 'Snakes & Saints' schon wieder deutlich besser, auch weil der Refrain hier durchaus hymnische Qualitäten hat, ohne sich melodisch anbiedern zu müssen. Und ja, auch 'Will You See God?' greift die Stärken des direkten Vorgängers auf und bringt die EP zu einem durchaus unterhaltsamen Abschluss.



Am Ende stehen für mich damit sieben Zähler zu Buche, denn auch wenn IMPENDING DOOM ein paar gute Songs im Gepäck hat, habe ich doch das Gefühl, dass einige Kollegen das Deathcore-Genre aktuell etwas interessanter und variantenreicher interpretieren, als es die Amerikaner hier auf dieser Kurzrille tun. Fans der Band werden mit Sicherheit dennoch nicht enttäuscht werden.