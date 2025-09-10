DEVOLVER: Neues Video
10.09.2025 | 22:34
Heute wurde der Videoclip zu 'Suffocating Syndrome' aus dem aktuellen Album "Non Compos Mentis" der kanadischen Melo-Death-Gruppe DEVOLVER veröffentlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=mmRskxYe1q4
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- devolver non compos mentis suffocating syndrome
