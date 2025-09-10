DEVOLVER: Neues Video

Heute wurde der Videoclip zu 'Suffocating Syndrome' aus dem aktuellen Album "Non Compos Mentis" der kanadischen Melo-Death-Gruppe DEVOLVER veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=mmRskxYe1q4

