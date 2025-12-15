Erster Teil der alphabetisch sortierten Raritäten-Compilation.

Eigentlich schien bei NOFX alles gesagt und getan: Die Band hat sich kürzlich von den Bühnen dieser Welt verabschiedet und eine der beeindruckendsten Karrieren im Punk-Rock-Business offiziell beendet. Das bandeigene Label Fat Wreck Chords wurde veräußert und Fat Mike und seine Spießgesellen haben sich just in die verdiente Rente begeben.



Allerdings hatte die Band zuvor angekündigt, noch eine Raritäten-Compilation namens A-Z zu veröffentlichen, auf der ausgewähltes Archivmaterial für die treue Fangemeinde rausgepickt wurde, quasi als besonderes Geschenk zum Schwanengesang. Inzwischen ist klar, dass sich die Musiker dafür entschieden haben, diesen Release noch einmal in drei Einheiten zu splitten und den alphabetisch 'durchnummerierten' Songs jeweils einen besonderen Raum zu geben. Das mag rein wirtschaftlich sicherlich interessant sein, schließlich werden alle Sampler in besonderen und streng limitierten Vinylfassungen herausgegeben, dürfte jedoch abseits des Sammlerpublikums auf nicht allzu viel Verständnis stoßen. Denn streng genommen hätte das gesamte Material sicherlich auch auf eine einzige Veröffentlichung gepasst.



Hat man sich mit diesem Gedanken jedoch angefreundet, kann man relativ schnell attestieren, dass hier keine Leichenfledderei betrieben wird, sondern tatsächlich noch einige Schmuckstücke hervorgekramt wurden, die auf alle Fälle gehört werden wollen und sollen.



Auf "A To H" sind dies 'Barcelona' mit seinem beschwingten Groove, das etwas frechere 'Cigarette Girl' und das Old-School-Format 'Hardcore 84'. Allesamt Tracks, die problemlos auf den regulären Releases der Band einen verdienten Platz gefunden hätten und die Trauerphase um das zuletzt dann doch recht plötzliche Ende noch einmal verlängern. Darüber hinaus hat die Band einige Demofassungen bereits bekannter Songs auf die Platte gepackt und den 'Collectors Only'-Stempel von "A To H" noch einmal mit mehr Tinte gefüllt. Aber, und das muss man fairerweise zugestehen, hat die Truppe auch keinen Hehl daraus gemacht, dass hier lediglich einige Raritäten aufgefrischt werden und dies schon frühzeitig betont.



Ich hadere noch ein bisschen mit der Dreiteilung der Compilation, freue mich aber dennoch über diese Aufnahmen, denn aus nicht ganz objektiver Fanperspektive komme ich nicht umhin, NOFX immer noch ordentlich zu feiern - und das wohlgemerkt mit jedem bislang unbekannten Song!