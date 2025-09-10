DEAFHEAVEN für vier Termine in der Nähe

Das Quintett wird im November 2025 für vier Gigs in Deutschland unterwegs sein. Blackgaze als Genre - hier in Reinkultur:

11.11.2025 Hamburg, Logo

13.11.2025 Berlin, SO36

14.11.2025 Leipzig, UT Connewitz

17.11.2025 München, Feierwerk

Folgt man den Ticketportalen, sind die Konzerte in großen Teilen ausverkauft. Trotzdem bleibt die Chance, noch Restkarten zu erwerben, bestehen.

Quelle: www.deafheavenuk.com/ Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: deafheaven tour blackgaze november 2025 powermetalde