DEAFHEAVEN für vier Termine in der Nähe
10.09.2025 | 22:25
Das Quintett wird im November 2025 für vier Gigs in Deutschland unterwegs sein. Blackgaze als Genre - hier in Reinkultur:
11.11.2025 Hamburg, Logo
13.11.2025 Berlin, SO36
14.11.2025 Leipzig, UT Connewitz
17.11.2025 München, Feierwerk
Folgt man den Ticketportalen, sind die Konzerte in großen Teilen ausverkauft. Trotzdem bleibt die Chance, noch Restkarten zu erwerben, bestehen.
- Quelle:
- www.deafheavenuk.com/
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- deafheaven tour blackgaze november 2025 powermetalde
