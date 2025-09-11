DARTAGNAN feiert Zehnjähriges mit dem Heldenfest

Die Nürnberger Folk Rocker von DARTAGNAN begehen 2026 ihr zehnjähriges Jubiläum und feiern dies mit dem Heldenfest am 25. Juli auf der Waldbühne Hardt in Wuppertal. Mit ihnen werden die kroatische Folk Metal-Band MANNTRA sowie DIE HABENICHTSE aus Hannover auftreten.

Zehn Jahre, unzählige Konzerte, Hymnen voller Lebenslust und ein unerschütterlicher Pakt der Freundschaft  DARTAGNAN blickt 2026 auf eine Dekade zurück, die sie von einer kühnen Idee zu einer festen Größe in der deutschsprachigen Rocklandschaft geführt hat.

Mit ihrem einzigartigen Musketeer Rock haben die Nürnberger den Spagat zwischen Folk, Rock und Mittelalter-Atmosphäre auf eine Art gemeistert, die sofort ins Herz geht  und auf die Bühne gehört. Songs wie Seit an Seit oder Freiheit ins Gesicht sind längst zu Mitsing-Klassikern geworden, die ganze Hallen in ausgelassene Feiermeuten verwandeln.

Die Band sagt: Wir werden mit Euch singen, tanzen, anstoßen und die größten Momente unserer Bandgeschichte neu aufleben lassen. Und natürlich haben wir auch neue Überraschungen im Gepäck, die diesen Abend zu etwas ganz Besonderem machen. Dies ist unser Dank an euch  die treuen Freunde, die uns seit Jahren begleiten und ohne die all das niemals möglich gewesen wäre.

Tickets gibt es im eventim.de Presale und im dArtagnan Ticketshop ab sofort und ab dem 17.09. um 12.00 Uhr ist der Vorverkauf über alle bekannten VVK Stellen möglich.

