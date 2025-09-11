POWERMETAL.de präsentiert: Hell Over Hammaburg 2026
Kommentieren
POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Ausgabe des wunderbaren HELL OVER HAMMABURG-Festivals zu präsentieren!
Im Herzen der Hansestadt Hamburg - nämlich in der Markthalle - findet auch 2026 dieses Festival statt, das bereits in der Vergangenheit mit absoluten Hochkarätern der Underground-Szene, mit bester Organisation und wunderbarem Flair glänzte.
Die 12. Ausgabe lässt sich auch diesmal nicht lumpen und haut uns folgende Bands für 2026 um die Ohren:
ATLANTEAN KODEX (D)
FORTERESSE (CAN)
HELHEIM (N)
CHRISTIAN MISTRESS (USA)
SLINGBLADE (S)
ARGUS (USA)
HYSTERESE (D)
PHRENELITH (DK)
THIS GIFT IS A CURSE (S),
SUN WORSHIP (D)
(DOLCH) (D)
TEMPLAR (S)
MEGA COLOSSUS (USA)
NIGHT (S)
VOLLMONDPROZESSION (CH)
PALANTYR (F) und
WRAHHA (D)
Klingt geil? Ist es auch - vom 06. bis zum 07. März schwingt in Hamburg der Hammer.
Tickets hier:
sowie in der Plattenkiste Hamburg
Weitere Infos zum Hell Over Hammaburg 2026 findet ihr hier.
- Quelle:
- intern
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- hell over hammaburg hoh atlantean kodex markthalle hamburg
0 Kommentare