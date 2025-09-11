BÜLENT CEYLAN unterschreibt weltweiten Plattenvertrag bei Napalm Records
BÜLENT CEYLAN - Comedian, Moderator, Buchautor, Schauspieler, Synchronsprecher und natürlich Musiker. Sein Musik-Debüt hatte er 2024 mit "Ich liebe Menschen", ein Duett mit SALTATIO MORTIS 'Brüder' folgte.
Napalm Records CEO Thomas Caser:
"Humor, Herzblut und Heavy Attitude genau dafür steht Bülent Ceylan, und genau deshalb passt er perfekt zu uns bei Napalm Records! Herzlich Willkommen!"
BÜLENT CEYLAN zum Signing bei Napalm Records:
"Ich freue mich wahnsinnig auf die Zusammenarbeit mit Napalm Records und bin dankbar, dass sie an mich glauben. Wir rocken das gemeinsam. Das wird so krass!"
Ich liebe Menschen
https://www.youtube.com/watch?v=0kGEbAUSNps
Brüder, feat. SALTATIO MORTIS
https://www.youtube.com/watch?v=VVxu9qn8_rg
(Photo Credit: Arno Steinfort)
Quelle:
- Napalm Records
Redakteur:
- Hannelore Hämmer
Tags:
- bülent ceylan napalm records ich liebe menschen brüder
