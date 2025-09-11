GODSPEED YOU ! BLACK EMPEROR im März 2026 auf Tour
Kommentieren
Wer sich den kanadischen Postrockmonumenten schon einmal ausgeliefert hat, wird das als Eindruck eine Weile nicht los. Kolossale Soundwände werden von eindringlichen Kurzfilmepisoden begleitet.
Im März 2026 kommt die vielköpfige Band aus Montreal auf Deutschlandtour.
Hier die Termine:
11.03.2026 Linz (A) Posthof
15.03.2026 Wiesbaden - Schlachthof
16.03.2026 Berlin - Festsaal Kreuzberg
17.03.2026 Hamburg - Markthalle
18.03.2026 Dresden - Reithalle Strasse E
19.03.2026 München - Technikum
20.03.2026 Köln - Die Kantine
- Quelle:
- Constellation Records
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- godspeed you black emperor gybe montreal postrock tour 2026 constellation records kranky powermetalde
0 Kommentare