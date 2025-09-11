KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD: Alle Alben für Bezahl-Was-Du-Willst

Die Australier haben auf Bandcamp sämtliche ihrer vielen Alben mit dem Vermerk "Zahl, was Du willst!" versehen. Nachdem sie ihre Musik von der weltweit größten, mächtigsten Streamingplattform entfernten, ist das ein weiterer Schritt, der die Eigenheit der Band unterstreicht.

