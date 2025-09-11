TWISTED SISTER: Leute kauft euch Lockenstäbe, sie kommen 2026 auf Tour!

Kollege Backes kann es einfach: Seelenruhig in einem Café in Budapest sitzen und ein Heißgetränk schlürfen, während er lässig mit einem Tippen auf sein Handy meine kleine Musikwelt in völlige Hysterie versetzt:

Er schickte die Neuigkeit herum, dass TWISTED 'Fuckin' SISTER 2026 eine Welttournee planen. Diverse Magazine und Onlinedienste und auch die Homepage der Band bestätigen diese tolle Neuigkeit! Die beste, mir bekannte Live-Band geht also wieder auf Tour!

Neben Jay Jay French, Eddie Ojeda und matürlich Dee Snider wird Joe "Seven" Franco nach 1987 wieder am Drumkit sitzen. Den Bass bedient Russel Pzütto, der in Dee Sniders Solo-Band spielt.

Da alle meine Härchen gänsehautbedingt stehen, könnte ich jetzt schon auf meinem schütteren Brusthaar nach WACKEN laufen, wenn es denn sein müsste. Ab jetzt heißt es also Augen offenhalten:

Bei POWERMETAL.DE werdet ihr die Konzerttermine zeitnah erfahren!