BLUT AUS NORD mit neuer Musik
11.09.2025 | 19:34
Die französische Avantgarde- und Cosmic Black Metal-Fraktion BLUT AUS NORD veröffentlicht am 28. November via Debemur Morti Productions Album Nr. 16, welches auf den Titel "Ethereal Horizons" hört.
Nun hat die Truppe vor einigen Tagen mit 'Shadows Breathe First' eine Hörkostprobe aus der Platte vorgestellt.
Shadows Breathe First
https://www.youtube.com/watch?v=wtNT-lDPEQA
