Stella Nomine Festival 2026: THEN COMES SILENCE bestätigt
11.09.2025 | 19:40
Für das Stelle Nomine Festival 2026 im Torgauer Entenfang ist die erste Band bestätigt worden. Es ist die schwedische Post-Punk-Band THEN COMES SILENCE.
Das Festival findet vom 20.08.-22.08.2026 statt. Die Tickets sind über die Festival-Homepage erhältlich.
- Quelle:
- www.facebook.com/StellaNomineFestival
Swen Reuter
- Swen Reuter
- Tags:
- stelle nomine festival 2026 festival 2026 then comes silence torgauer entenfang
