Noch ein letzter Vorab-Song von YEAR OF THE GOAT
Kommentieren
11.09.2025 | 19:42
Die schwedische Okkult-Rockband YEAR OF THE GOAT steht mit ihrem morgen erscheinenden neuen Album "Trivia Goddess" in den Startlöchern und stellt in diesem Zusammenhang ihr letztes Musikvideo zum Titelsong online. Die Platte erscheint morgen via Napalm Records.
Viel Spaß beim Reinhören.
Trivia Goddess
https://www.youtube.com/watch?v=230ZvRr493c
- Quelle:
- Facebook Bandpage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- year of the goat trivia goddess napalm records
0 Kommentare