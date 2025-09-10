THE HALO TREES: Neue Single 'Sedative For The Lost' veröffentlicht

Die Berliner Indie-Rock-Band THE HALO TREES hat mit 'Sedative For The Lost' eine neue Single veröffentlicht.



Die Single ist der Auftakt zu einer Reihe neuer Veröffentlichungen, die in das nächste Studioalbum der Band münden. Das ist für 2026 geplant.



Der neue Song ist eine düster-eingängige Hymne auf eine Welt im digitalen Taumel. Der Song ist kurz, pointiert und bewusst reduziert  ein Beweis dafür, dass manchmal weniger mehr ist.

https://www.youtube.com/watch?v=D86OAfgqWVM