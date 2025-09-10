Metal Before Christmas 2025: CARNIVORE A.D. als Headliner bestätigt
Am 29.11.2025 findet in niederländischen Emmen das Metal Before Christmas 2025 statt. Dafür wurde nun als Headliner die amerikanische Band CARNIVORE A.D. bestätigt.
Weiterhin sind mit dabei:
DISQUIET
SAD WHISPERING
HAMERHAAI
NYMUE
TRAVERSUS
Zum Abschluss lädt die deutsche Death-Metal-Tributeband FOR VICTORY zur Aftershow-Party ein. Die Formation aus Oldenburg frönt dem Sound von BOLT THROWER.
Die Veranstaltung findet in De Deele Emmer-Compascuum in Emmen statt. Der Veranstaltungsort ist gut an den ÖPNV angebunden. Die Busfahrpläne werden an das Programm angepasst.
Alle weiteren Informationen gibt es auf der Facebook-Seite.
