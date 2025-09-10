MAMMOTH: Neue Single 'I Really Wanna' veröffentlicht
Kommentieren
Songwriter, Sänger, Multi-Instrumentalist und Produzent Wolfgang Van Halen wird mit seiner Band MAMMOTH am 24. Oktober 2025 via BMG ein neues Album veröffentlichen. Das neue Werk trägt den Namen "The End".
Daraus wurde jetzt die dritte Single 'I Really Wanna' veröffentlicht.
Im Mai erschien der Titeltrack 'The End' und im Juli die Single 'The Spell'.
Die Tracklist liest sich so:
1. One Of A Kind
2. The End
3. Same Old Song
4. The Spell
5. I Really Wanna
6. Happy
7. Better Off
8. Something New
9. Selfish
10. All In Good Time
https://www.youtube.com/watch?v=VFmpQwvLP9I
- Quelle:
- Head OF PR
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- mammoth the end i really wanna the spell neues album neue single wolfang van halen bmg
0 Kommentare