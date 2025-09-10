Die ultimative Kollektion aller MÖTLEY CRÜE Hits steht in den Startlöchern

Die Rocklegenden MÖTLEY CRÜE haben die Veröffentlichung von "From The Beginning", einer brandneuen Single-Sammlung angekündigt, die am 12. September 2025 via BMG erscheint, am selben Tag, an dem die legendären Rocker ihre mit Spannung erwartete 10-Show-Residency im Dolby Live im Park MGM in Las Vegas beginnen werden.

Die Compilation zeichnet die geschichtsträchtige Karriere der Band von ihren Anfängen auf dem Sunset Strip in L.A. bis zu ihrem aktuellen Status als globale Rock-Titanen nach. Highlight des Albums ist eine neue Version des Klassikers 'Home Sweet Home', neu interpretiert als ein zu Herzen gehendes Duett mit niemand geringerem als dem weltweit beliebten Superstar Dolly Parton.

Das Album erscheint als CD und Doppel-LP.

"From The Beginning" Trackliste:

1. Live Wire

2. Take Me To The Top

3. Shout At The Devil

4. Looks That Kill

5. Too Young To Fall In Love

6. Smokin In The Boys Room

7. Home Sweet Home

8. Girls, Girls, Girls

9. Wild Side

10. Dr. Feelgood

11. Without You

12. Kickstart My Heart

13. Dont Go Away Mad (Just Go Away)

14. Same Ol Situation (S.O.S.)

15. Primal Scream

16. Afraid (nur auf LP)

17. Saints Of Los Angeles

18. The Dirt (est. 1981)

19. Dogs Of War

20. Cancelled (nur auf LP)

21. Home Sweet Home (featuring Dolly Parton)

https://www.youtube.com/watch?v=U3Xw6Sm3lQY