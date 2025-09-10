LOWRIDER: Debütalbum im neuen Gewand

Mit "Ode To Io" veröffentlichte das schwedische Quartett vor genau 25 Jahren ein sehr beachtenswertes und auch zeitloses Debütalbum, das man noch heute zu den Eckpilzen des Genres Stonerrocks zählen muß.

Nach dem Wiederantritt der Band im Jahre 2013 nach langer Pause ist sie durch diverse Festivals getourt und wird am 19.09.2025 eine besondere Edition des Debüts herausbringen. Das Label Blues Funeral Recordings wird das als limitierte Doppel-LP aufziehen, welche auch noch das Material der ersten EP der Band beinhalten wird.

