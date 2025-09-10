FEUERSCHWANZ und DORO begeben sich episch nach Valhalla
10.09.2025 | 16:01
Am 22. August 2025 ist das FEUERSCHWANZ-Album "Knightclub" über Napalm Records erschienen. Die Band veröffentlicht heute eine Epic Edition ihrer kürzlich erschienenen Single 'Valhalla (Epic Edition)' mit Unterstützung von Metal-Queen DORO.
Es ist eine Neuinterpretation mit Orchesterklängen, die Teil verschiedener Sondereditionen des neuen Albums ist.
FEUERSCHWANZ feat. DORO - Valhalla (Epic Edition)
https://www.youtube.com/watch?v=i4HjW5G7nHw
