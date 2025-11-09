MØL mit Tour zu neuem Album im Februar 2026

MØL aus Dänemark wird am 30.01.2026 das neue Album "Dreamcrush" über Nuclear Blast verabreichen. Entsprechend gibt es folgend auch eine Tour zusammen TAYNE und COLD NIGHT FOR ALLIGATORS.

06.02.2026  Berlin, Hole 44

08.02.2026  Leipzig, Naummans

09.02.2026  München, Feierwerk

10.02.2026  Wiesbaden, Kesselhaus

20.02.2026  Köln, Club Volta

21.02.2026  Hamburg, Betty

