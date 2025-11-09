MØL mit Tour zu neuem Album im Februar 2026
Kommentieren
MØL aus Dänemark wird am 30.01.2026 das neue Album "Dreamcrush" über Nuclear Blast verabreichen. Entsprechend gibt es folgend auch eine Tour zusammen TAYNE und COLD NIGHT FOR ALLIGATORS.
06.02.2026 Berlin, Hole 44
08.02.2026 Leipzig, Naummans
09.02.2026 München, Feierwerk
10.02.2026 Wiesbaden, Kesselhaus
20.02.2026 Köln, Club Volta
21.02.2026 Hamburg, Betty
