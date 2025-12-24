MIGHTY RA, THE - Now In A Minute

Now In A Minute

Mehr über Mighty Ra, The

Genre:
Progressive Rock
∅-Note:
7.50
Label:
Eigenproduktion / Just For Kicks
Release:
29.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Gods Of Reality
    2. Mr. Disingenuous
    3. New Wheel
    4. Sakura
    5. Fashoda
    6. Last Night On Earth
    7. Revolution
    8. Stories Of Old

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

