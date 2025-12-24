Auf den Spuren von Roger Waters und Co.

Die Nähe zu PINK FLOYD ist heutzutage nur noch wenigen neuen Prog-Combos gegeben. Insofern war es schon sehr erfreulich, dass die walisischen Newcomer von THE MIGHTY RA auf ihrem Debütalbum hin und wieder ihre Einflüsse geltend gemacht und sich in die sphärischen Eigenheiten ihrer persönlichen Götter eingewoben haben, um auch mal abseits vom klassischen NeoProg-Geschehen Akzente zu setzen.



Drei Jahre später legt die Band nun mit "Now In A Minute" den Nachfolger zu "All Secrets Known" nach und pflegt auch diesmal einen recht eigentümlichen Soundteppich, der sich aus den unterschiedlichen Genres nährt. Hin und wieder eine bluesige Note, gelegentlich ein paar weltliche Einflüsse, aufregende Percussions in Hülle und Fülle und träumerische Gesänge - all das sind die Credits, die sich die Waliser in den acht Songs erspielen und von denen sie auch umfassend zehren können.



Allerdings benötigt die aktuelle Scheibe wesentlich länger, bis der Funke auch endgültig überspringt. Die Band nimmt sich sehr viel Zeit, die Songs in die jeweiligen Stimmungen zu bringen, experimentiert ein wenig mehr mit den Dynamiken, gerade in ruhigeren Stücken wie 'Sakura' und 'Stories Of Old', und gibt sich nicht immer so entschlussfreudig wie auf dem Vorgänger. Doch genau hier greift die PINK FLOYD-Attitüde wieder um sich: Unberechenbarkeit, eigenwillige Spannungsbögen, nicht immer konventionelle Gesangslinien und kontrastreiche Harmonien bestimmen die Szenerie und umgehen dabei die Suche nach Hooklines und vermeintlich einprägsamen Momenten zugunsten der unglaublich dichten atmosphärischen Aufbereitung.



Dies bedeutet auf der einen Seite weitere Alleinstellungsmerkmale im erweiterten Kosmos von Roger Waters und Co., führt aber auch dazu, dass die Gänsehautmomente sich auf ausgewählte Passagen konzentrieren und manche Passagen ein wenig behäbig daherkommen. Alles bleibt jedoch im Rahmen, die gelegentlichen Trägheitsmomente sind nicht zu dominant, und angesichts so mancher feinen, jedoch ein bisschen vertrackter verworbenen Melodie geht "Now In A Minute" am Ende dennoch gesellig und warmherzig in den Zielhafen.



Dennoch muss man schlussendlich konstatieren, dass THE MIGHTY RA noch nicht an jenem Punkt angelangt sind, an dem Perfektion ein echtes Thema ist. Einige kleine Baustellen bleiben noch und verwahren auch den aktuellen Release im oberen Mittelfeld der Szene, dort aber immer noch an einem Platz, an dem eine Empfehlung angebracht ist - wenn auch keine uneingeschränkte.



