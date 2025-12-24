Kaum jemals funktionierte das Konzept "Supergroup" so gut wie hier.

Anno 1982 war der Progressive Rock weitgehend zu Grabe getragen. Die großen Bands hatten sich entweder aufgelöst oder weitreichende Stilkorrekturen Richtung Radiotauglichkeit vorgenommen. Vier überaus versierte Musiker, die zuvor unter anderem bei YES, KING CRIMSON und EMERSON, LAKE AND PALMER aktiv waren, beschlossen, unter dem Banner ASIA ein Album zu machen, das klar auf den Mainstream zugeschnitten war. Es waren dies: John Wetton (Gesang, Bass), Steve Howe (Gitarre), Geoff Downes (Keyboard) und Carl Palmer (Schlagzeug). Die Songs wurden in unterschiedlichen Konstellationen geschrieben, wobei aber John Wetton stets am Prozess des Songwritings beteiligt war.



In den USA wurde "Asia" zu einem Riesenerfolg. Die Platte war das meistverkaufte Album des Jahres 1982, was natürlich auch daran lag, dass "Thriller" von Michael Jackson erst im November erschien. Bei uns ist die Scheibe immer noch eine Art Geheimtipp, obwohl die Single 'Heat Of The Moment' in den deutschen Charts immerhin Platz 7 erklimmen konnte. Mit diesem eingängigen Stück beginnt dann auch "Asia". Das markante Anfangsriff, der wunderbare Chorus und das Gitarrensolo machen 'Heat Of The Moment' zum perfekten Eröffnungstrack. 'Only Time Will Tell' war als Single schon weniger erfolgreich. Klar ist das Lied nicht ganz so rockig, aber großartig ist es allemal. Tatsächlich reiht sich auf dem Album Hit an Hit. Das majestätische 'Without You' muss unbedingt erwähnt werden, auch wenn die restlichen Track dem nur wenig nachstehen. Ohrwürmer wie 'Sole Survivor' oder 'Cutting It Fine' rechtfertigen den großen Erfolg in den Staaten.



Einen gewissen Anteil an der Wirkung hat sicher auch das formidable Artwork von Roger Dean, der zuvor schon etliche Cover von YES oder URIAH HEEP gestaltet hatte. Auch das edle Logo passt hervorragend zu der aus dem Meer auftauchenden Seeschlange. Dass die vier Musiker sich auf dem Debüt von ASIA von ihren progressiven Wurzeln doch recht weit entfernt haben, soll nicht heißen, dass die musikalische Darbietung nicht erstklassig wäre. Die fantastische Gitarrenarbeit, die markanten Keyboard-Fanfaren, das exquisite Bassspiel und das anspruchsvolle Drumming allein machen "Asia" zu einem Meisterwerk. Hinzu kommt noch die wunderbare Stimme von John Wetton (R.I.P.), die jeden einzelnen Song veredelt. Noch vor "Allied Forces" von TRIUMPH ist "Asia" das beste Arena-Rock-Album aller Zeiten.