MØL kündigt neues Album "Dreamcrush" für Januar 2026 an
17.10.2025 | 06:53
Die dänischen Alternative-Metal-Visionäre MØL haben ihr neues Studioalbum "Dreamcrush" angekündigt, das am 30.01.2026 erscheinen wird.
Thematisch erkundet das Album die Spannung zwischen Traum und Realität und verspricht dabei das bislang explosivste und emotionalste Werk der Dänen zu werden.
"Dreamcrush" Trackliste:
01. DREAM
02. Sma° Forlis
03. Young
04. Hud
05. Garland
06. Favour
07. A Former Blueprint
08. 8
09. Dissonance
00. Mimic
- Quelle:
- Nuclear Blast Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- ml dreamcrush
