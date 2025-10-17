ACE FREHLEY verstorben

Nun ist es leider traurige Gewissheit...

Das ist hier vor wenigen Stunden auf der offiziellen Facebook-Seite der Band vermeldet worden:

"Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod von Ace Frehley. Er war ein unverzichtbarer und unersetzlicher Rock-Soldat während einiger der prägendsten und grundlegendsten Kapitel der Band und ihrer Geschichte. Er ist und bleibt für immer ein Teil des Vermächtnisses von KISS. Unsere Gedanken sind bei Jeanette, Monique und allen, die ihn geliebt haben, einschließlich unserer Fans auf der ganzen Welt."

Rest In Peace, Spaceman...