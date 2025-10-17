HELL OVER HAMMABURG 2026: SINTAGE bestätigt & Vorverkauf
Leider muss das HoH einen Abgang verzeichnen und präsentiert dafür einen Neuzugang: HYSTERESE ist im kommenden Jahr nicht dabei.
Neu an Bord: SINTAGE
"Unbound Triumph" lautet der Titel des neuen, soeben erschienenen zweiten Albums der Leipziger Vollblut-Heavy-Metaller SINTAGE, und die enthusiastische Spielfreude einerseits und beeindruckende kompositorische Reife andererseits, die man auf diesem grandiosen Longplayer hören kann, machte uns klar: Die Band muss zum Hammaburg kommen!"
Alle Bands auf einem Blick:
ATLANTEAN KODEX (D), FORTERESSE (CAN), HELHEIM (N), CHRISTIAN MISTRESS (USA), SLINGBLADE (S), ARGUS (USA), SINTAGE (D), PHRENELITH (DK), THIS GIFT IS A CURSE (S), SUN WORSHIP (D), (DOLCH) (D), TEMPLAR (S), MEGA COLOSSUS (USA), NIGHT (S), VOLLMONDPROZESSION (CH), PALANTYR (F) & WRAHHA (D)
Tickets gibt es hier zu kaufen:
High Roller Records:
https://www.hrrecords.de/HELL-OVER-HAMMABURG-Vol-XII-Festival-Ticket_1
Cudgel:
https://www.cudgel.de/produkt/ticket-hell-over-hammaburg-festival-2026/
Van Records:
https://van-records.com/Hell-Over-Hammaburg-Festival-2026-Ticket
Dying Victims:
https://dyingvictims.com/index.php?id_product=14311&rewrite=ticket-hell-over-hammaburg-2026-no-free-shipping&controller=product&id_lang=1
Eventim:
https://www.eventim.de/event/hell-over-hammaburg-vol-xii-markthalle-hamburg-19919752/
sowie in der Plattenkiste Hamburg
