ENTHEOS veröffentlicht neue Single 'Empty On The Inside'

Die US-amerikanischen Alternative-Metaller ENTHEOS melden sich mit einer brandneuen Single zurück: 'Empty On The Inside' ist ab sofort über Metal Blade Records erhältlich und wird von einem Musikvideo begleitet, das unter der Regie von Malcolm Pugh entstand.





Sängerin Chaney Crabb kommentiert:



"'Empty On The Inside ist ein roher, kathartischer Song über das Gefühl, seine ganze Seele in etwas zu investieren, das eigentlich Erfüllung bringen sollte  aber am Ende nur Leere hinterlässt. Es ist ENTHEOS in unserer reinsten Form, eine Weiterentwicklung unseres Grunge- und Alternative-Metal-Sounds. Dieser Track markiert wirklich den Beginn einer neuen Ära für unsere Band."





Empty On The Inside (Official Music Video)







https://www.youtube.com/watch?v=L84SbbpTN-4

Quelle: Metal Blade Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: entheos empty on the inside