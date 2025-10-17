ENTHEOS veröffentlicht neue Single 'Empty On The Inside'
Die US-amerikanischen Alternative-Metaller ENTHEOS melden sich mit einer brandneuen Single zurück: 'Empty On The Inside' ist ab sofort über Metal Blade Records erhältlich und wird von einem Musikvideo begleitet, das unter der Regie von Malcolm Pugh entstand.
Sängerin Chaney Crabb kommentiert:
"'Empty On The Inside ist ein roher, kathartischer Song über das Gefühl, seine ganze Seele in etwas zu investieren, das eigentlich Erfüllung bringen sollte aber am Ende nur Leere hinterlässt. Es ist ENTHEOS in unserer reinsten Form, eine Weiterentwicklung unseres Grunge- und Alternative-Metal-Sounds. Dieser Track markiert wirklich den Beginn einer neuen Ära für unsere Band."
Empty On The Inside (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=L84SbbpTN-4
