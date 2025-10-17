PERSEFONE kündigt Live Album an

Am 5. Dezember 2025 erscheint über Napalm Records das Live-Album "Live In Andorra" der Progressive-Death-Metal-Band PERSEFONE. Aufgenommen wurde es im Mai 2024 bei einer einmaligen Orchester-Show im Nationalauditorium ihres Heimatlandes Andorra.



Zur Feier der Album-Ankündigung gibt es direkt die erste Single: 'Living Waves', welche ursprünglich auf dem Album "Aathma" (2017) erschien.



PERSEFONE über "Live In Andorra":

"Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man die Geschichte seiner Band unter solch einzigartigen Umständen feiern kann. Nach so vielen Jahren wieder in unserer Heimat zu spielen, vor so vielen von unseren Leuten, im Nationalauditorium und mit dem Nationalorchester  das hätten wir uns nie träumen lassen. Als sich die Gelegenheit jedoch bot, konnten wir natürlich nicht Nein sagen. Wir wussten außerdem, dass wir das Erlebnis für alle festhalten wollten. Dieses Konzert schließt einen Kreis: von miesen Proberäumen zu unseren ersten Clubshows bis hin zu einem solch ikonischen Saal! Seid bei einer besonderen Show dabei: Willkommen bei PERSEFONE  willkommen in Andorra."



PERSEFONE über 'Living Waves':

" 'Living Waves' ist einer der wichtigsten Songs in unserem Repertoire  zumindest spüren wir das jedes Mal in der Menge, wenn wir ihn live spielen. Vielleicht liegt es daran, dass wir die Gelegenheit hatten, mit Paul Masvidal zusammenzuarbeiten, einer unserer größten musikalischen Inspirationsquellen. Vielleicht liegt es auch an der tiefgründigen Bedeutung des Textes oder einfach daran, dass der Song seine ganz eigene Energie hat. Diese Performance bringt ihn jedenfalls wirklich zur Geltung, daher war es für uns keine Frage, 'Living Waves' als Single auszukoppeln."



"Live In Andorra" Trackliste:



01-Sounds And Vessels

02-One Word

03-The Equable

04-Stillness Is Timeless

05-Prison Skin

06-Cosmic Walkers

07-Living Waves

08-Kusanagi

09-Leap Of Faith

10-Merkabah

11-The Great Reality

12-Flying Sea Dragons

13-Mind As Universe

14-Outro



Living Waves (Live Video)







