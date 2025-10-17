HUMAN ABYSS auf

Das von Kritikern gelobte aktuelle Werk "Death Obsessed" ist eine akustische Hommage an die Endlichkeit, den Abgrund, die unausweichliche Dunkelheit in uns allen. Die "Darkness Is Forever"-Tour soll das jetzt auf die Bühne bringen.



Diesen Winter geht HUMAN ABYSS aus Berlin zusammen mit MANEATER aus Halle auf Tour. Das Besondere daran ist, dass diese Tour, durch massive Versäumnisse des beauftragten Bookers, abgeschrieben war. Aber Dank des überwältigenden Supports der Metalcommunity konnten kurzfristig Termine gefunden werden, um der Tour neues Leben einzuhauchen.



Verschiedene Special Guests werden an den unterschiedlichen Orten mit dabei sein.



"Darkness Is Forever"-TOUR 2025

HUMAN ABYSS / MANEATER + Special Guests



08.11.25 Oberhausen  Emscherdamm (mit CONVICTIVE)

13.11.25 Frankfurt  Ponyhof (mit HORRESQUE)

15.11.25 Schwerin  Komplex (mit NOSTURAACK)

20.11.25 Berlin - ORWO Hause (mit SCHEITERN)

21.11.25 Nürnberg - Secret Location

22.11.25 Ahrensburg - Juki 42 (mit FROST PISSE ELEND)



Tickets (VVK) bekommt ihr hier.

