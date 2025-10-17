HUMAN ABYSS auf "Darkness Is Forever"-TOUR 2025
Das von Kritikern gelobte aktuelle Werk "Death Obsessed" ist eine akustische Hommage an die Endlichkeit, den Abgrund, die unausweichliche Dunkelheit in uns allen. Die "Darkness Is Forever"-Tour soll das jetzt auf die Bühne bringen.
Diesen Winter geht HUMAN ABYSS aus Berlin zusammen mit MANEATER aus Halle auf Tour. Das Besondere daran ist, dass diese Tour, durch massive Versäumnisse des beauftragten Bookers, abgeschrieben war. Aber Dank des überwältigenden Supports der Metalcommunity konnten kurzfristig Termine gefunden werden, um der Tour neues Leben einzuhauchen.
Verschiedene Special Guests werden an den unterschiedlichen Orten mit dabei sein.
"Darkness Is Forever"-TOUR 2025
HUMAN ABYSS / MANEATER + Special Guests
08.11.25 Oberhausen Emscherdamm (mit CONVICTIVE)
13.11.25 Frankfurt Ponyhof (mit HORRESQUE)
15.11.25 Schwerin Komplex (mit NOSTURAACK)
20.11.25 Berlin - ORWO Hause (mit SCHEITERN)
21.11.25 Nürnberg - Secret Location
22.11.25 Ahrensburg - Juki 42 (mit FROST PISSE ELEND)
Tickets (VVK) bekommt ihr hier.
- Quelle:
- Mark Dehler, Netinfect
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- human abyss darkness is forever tour 2025 maneater horresque frost pisse elend convictive nosturaack scheitern
