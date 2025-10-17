Sorge um Ace Frehley

Verschiedene Medien berichten, dass KISS-Mitgründer und -Ex-Gitarrist Ace Frehley nach einer Hirnblutung, die er sich vor ein paar Wochen bei einem Sturz zugezogen hat, stationär behandelt wird und derzeit an lebenserhaltenden Maschinen hängt. Berichte, nach denen Frehley bereits gestorben sei, wurden dementiert.

Bereits vor einigen Tagen wurde der Rest seiner laufenden Tour auf Grund gesundheitlicher Probleme abgesagt.

Wir wünschen Ace alles Gute.