JETHRO TULL: Neuausgabe von "Aqualung Live"
16.10.2025 | 22:55
Am 21. November soll der remasterte Re-Release des Mitschnitts "Aqualung Live" (2005) von JETHRO TULL erscheinen. Die komplette Livedarbietung des 1971er Albums "Aqualung" kommt als CD, als LP und digital auf den Markt.
https://www.youtube.com/watch?v=MRyi6E0Fp-k
