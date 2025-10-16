JETHRO TULL: Neuausgabe von

Am 21. November soll der remasterte Re-Release des Mitschnitts "Aqualung Live" (2005) von JETHRO TULL erscheinen. Die komplette Livedarbietung des 1971er Albums "Aqualung" kommt als CD, als LP und digital auf den Markt.







https://www.youtube.com/watch?v=MRyi6E0Fp-k

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Stefan Kayser Tags: jethro tull aqualung live