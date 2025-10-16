IN VIRTUE: Kostprobe aus dem nächsten Album
16.10.2025 | 22:54
Die Power-Prog-Truppe IN VIRTUE aus Los Angeles kündigt für den 21. November ihr neues Album "Age Of Legends" an. Ein Video zu 'Desolation Throne' gibt es schon.
https://www.youtube.com/watch?v=rXv06-7rg2w
