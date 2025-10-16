JULIET RUIN: Neues Video
16.10.2025 | 22:54
Heute ging der Videoclip der neuen, digitalen Single 'Reactance Theory' der Metalband JULIET RUIN aus Kanada online. Die Nummer ist eine Auskopplung aus der neuen EP "Regime", die am 24. Oktober herauskommen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=SY6sDFlMvik
