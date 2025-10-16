MADSEN: Open-Air-Konzerte für 2026 bestätigt
Die Indierock-Band MADSEN hat für das kommende Jahr einige Open-Air-Konzerte bestätigt. Mit im Gepäck wird ein neues Album sein.
Folgende Termine sind bestätigt:
06.06.2026 Braunschweig, Lokpark Open Air
10.07.2026 Würzburg, Kulturtage auf Gut Wöllried
17.07.2026 Bremen, Seebühne
18.07.2026 Haunetal, Haune Rock* (Festival)
24.07.2026 Chemnitz, Wasserschloss Klaffenbach
25.07.2026 Hamm, kAPEllE30SOMMA* (Festival)
02.06.2026 Freiburg, ZMF
28.08.2026 Koblenz, Festung Ehrenbreitstein
29.08.2026 Creuzburg, Burg Creuzburg
Der Vorverkauf startet am 17.10.2025 ab 11:00 Uhr.
