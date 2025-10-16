MADSEN: Open-Air-Konzerte für 2026 bestätigt

Die Indierock-Band MADSEN hat für das kommende Jahr einige Open-Air-Konzerte bestätigt. Mit im Gepäck wird ein neues Album sein.



Folgende Termine sind bestätigt:

06.06.2026 Braunschweig, Lokpark Open Air

10.07.2026 Würzburg, Kulturtage auf Gut Wöllried

17.07.2026 Bremen, Seebühne

18.07.2026 Haunetal, Haune Rock* (Festival)

24.07.2026 Chemnitz, Wasserschloss Klaffenbach

25.07.2026 Hamm, kAPEllE30SOMMA* (Festival)

02.06.2026 Freiburg, ZMF

28.08.2026 Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

29.08.2026 Creuzburg, Burg Creuzburg



Der Vorverkauf startet am 17.10.2025 ab 11:00 Uhr.

Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: madsen tour 2026 neues album open air 2026