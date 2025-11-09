Steve Whitaker von BARREN CROSS verstorben

Steve Whitaker, Schlagzeuger und Gründungsmitglied von BARREN CROSS, ist am Donnerstag verstorben. Der Wegbereiter des christlichen Metal kämpfte über längere Zeit mit Amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer seltenen neurodegenerativen Erkrankung. Whitaker hatte einige ihrer bekanntesten Stücke komponiert, darunter Klassiker wie 'Give Your Life', 'King Of Kings' und 'Out Of Time'.

