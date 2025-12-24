Monotone Brandung.

Auch KOLD kommt aus Dänemark und widmet sich flächigem Black Metal, der mit schreienden Vocals vorgetragen wird: Ich würde das allmählich als AFSKY-Syndrom bezeichnen. Die Band bietet auf ihrem neuen Album "Det Falmede Håb" sechs überlange Songs, wobei der Opener alleine über eine Viertelstunde geht.



Das Duo bietet dabei einen Hauch mehr Abwechslung als ihre Landsmänner SUNKEN, beackert aber ein ähnliches Terrain. Auch hier gehören die fortwährend schreienden Screams zur Vollbedienung. Das kann etwas enervieren, da die Vocals andauernd zum Einsatz kommen und das Gebrülle die Winterdepression reichlich verstärkt.



KOLD setzt auf monotone Songstrukturen, die gelegentlich angenehm durch Akustikpassagen aufgelockert werden. Die Euptionen streifen jedoch an mir vorbei wie eine Landschaft, wenn man schläfrig aus dem Fenster der pünktlichen Deutschen Bahn schaut. Klar, man bemerkt den sich im Winde wiegenden Baum, doch dann kommt schon ein verfallener Hof und dann ein kleiner See mit schaukelnden Holzbooten.



'Det, Du Glemte' eröffnet ein wenig nach Art von NEUROSIS, überhaupt ist diese postrockige Ausrichtung hier auch allgegenwärtig. Was mir auch hier fehlt, sind die großen Momente. Das Preschen nach vorn beherrschen die Dänen schon, nur laufen sie immer im Kreis. Vielleicht bin ich auch trotz Trübwetterlage und Winterstimmung nicht depressiv genug für das Gedröhn.



Schlecht finde ich das alles nicht, doch auch AFSKY selbst muss an Abwechslung arbeiten, sonst endet diese Richtung (AFSKY-Metal?) in einer Sackgasse.