WGT 2026: FRONTLINE ASSEMBLY, FLIEHENDE STÜRME und weitere Bands bestätigt
Für das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.
Diese sind:
FRONTLINE ASSEMBLY (CDN)
SHE PAST AWAY (TR)
GRAUSAME TÖCHTER (D)
BLACKLIGHT (USA)
TABERNIS (D)
REIN (S)
NOX NOVACULA (USA)
FLIEHENDE STÜRME (D)
Das Das 33. Wave-Gotik-Treffen findet vom 22. bis 25. Mai 2026 in Leipzig statt. Weitere Infos sind über die Homepage erhältlich.
Bisher bestätigt waren:
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN (D)
CLAN OF XYMOX (NL) ,
LEAETHER STRIP (DK)
SAGENBRINGER (D)
DIGITAL DRVGS (USA)
ERDLING (D)
DUCTAPE (TR)
QUAL (UK)
Quelle:
- www.wave-gotik-treffen.de
Redakteur:
- Swen Reuter
Tags:
- wgt 2026 wave gotik treffen 2026 festival 2026 leipzig front line assembly she past away grausame toechter blacklight tabernis rein nox novacula fliehende stuerme einstuerzende neubauten clan of xymox leather strip sagenbringer qual
