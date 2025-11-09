DARVAZA: Zweiter Vorab-Song veröffentlicht
09.11.2025 | 21:03
Mit 'A Last Prayer In Gethsemane' präsentieren die norwegisch-italienischen Black Metaller DARVAZA den zweiten Vorgeschmack auf ihr kommendes zweites Album "We Are Him", das am 5. Dezember über Terratur Possessions veröffentlicht wird.
A Last Prayer In Gethsemane
https://www.youtube.com/watch?v=MmDvyC7z33M
- Quelle:
- Terratur Possessions
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- darvaza a last prayer in gethsemane we are him terratur possessions
