MORBID auf Tour mit PROTECTOR

Im Dezember machen die schwedischen Kult-Black Thrash-Deather MORBID im Rahmen ihrer "December Moon Over Germany"-Tour für vier Termine Halt in Deutschland. Begleitet werden sie dabei von PROTECTOR. Die einzelnen Termine des Tour-Package seht ihr hier:

04.12. Hamburg, Hafenklang

05.12. Erfurt, From Hell

06.12. Burglengenfeld, VAZ

07.12. Berlin, Lido