MORBID auf Tour mit PROTECTOR
09.11.2025 | 20:43
Im Dezember machen die schwedischen Kult-Black Thrash-Deather MORBID im Rahmen ihrer "December Moon Over Germany"-Tour für vier Termine Halt in Deutschland. Begleitet werden sie dabei von PROTECTOR. Die einzelnen Termine des Tour-Package seht ihr hier:
04.12. Hamburg, Hafenklang
05.12. Erfurt, From Hell
06.12. Burglengenfeld, VAZ
07.12. Berlin, Lido
- Quelle:
- WE - Live Agency
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- morbid protector december moon over germany we live agency
