MAJESTICA lässt die Flut steigen

Tommy Johannson ist ein umtriebiges Kerlchen. Er ist ja nicht nur mit SABATON unterwegs, sondern da gibt es auch noch seine eigene Band MAJESTICA. Außerdem veröffentlicht er JEDEN Freitag auf seinem eigenen Youtube-Kanal erstklassige Metal-Coverversionen aller Musikrichtungen. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen und -zuhören.



Heute ist sowohl sein Freitagscover (diesmal ist es das Metal-Cover 'I'm Gonna Be (500 Miles)' von den PROCLAIMERS) als auch ein Playthrough von MAJESTICA angesagt: 'Rising Tide' vom Album "Above The Sky". Mit Tommy an der Gitarre und Chris David am Bass.



Hier bietet sich eine gute Gelegenheit für alle Saitenfreunde, den beiden Herren mal genauer auf die Finger zu schauen.



Rising Tide (Playthrough)

https://www.youtube.com/watch?v=j66LkRjppeE