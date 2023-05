APOCALYPTICA brennt!

Es gibt ein weiteres Live-Video vom Konzert am 27. November 2020 in "Tuska Utopia". Diesmal können wir uns an 'Burn' vom Album "Worlds Collide" erfreuen.



Burn (Tuska Utopia, 27/11/2020)







https://www.youtube.com/watch?v=pfhD0TxK8a8

