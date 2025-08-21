Überraschend einprägsam, überraschend stark!

Die Jungs von WITCHRIDER sind inzwischen auch schon eine ganze Weile am Start, haben es mit dreckigem Stoner Rock, fuzzigem Modern Blues und letztlich auch mit konventionellem Heavy Rock versucht und sind schließlich bei der letztgenannten Variante hängengeblieben. Auf ihrer neuen EP zaubert die Truppe aus Graz vielleicht nicht mehr die ganz fetten Riffs und Grooves aus dem Ärmel, stattdessen jedoch eine Fülle von erstklassigen Hooklines, die in Summe auf jeden Fall ausreichend sind, um "Metamorph" umgehend eine Empfehlung auszusprechen - auch wenn im ersten Moment eigentlich nicht viel Außergewöhnliches geschieht.



Doch die Österreicher schaffen es mit einer spielerischen leichtigkeit, dezent poppige Melodien mit spannenden Gitarrensounds zu mischen, hier und dort sogar eine Brücke zum 80er-Rock zu schlagen, dann aber wieder mit Volldampf und reichlich Energie ihren Stiefel runterzuspielen. Das nicht routiniert, sondern mit der notwendigen Leidenschaft. Dass am Ende jeder Song ein echter Ohrwurm geworden ist und die EP überraschend vielseitig tönt, ist ein großes Plus und auch das Zünglein an der Waage, das aus einem ordentlichen einen wirklich starken Release formt, der sich so schnell einprägt, dass man gar nicht glauben will, dass WITCHRIDER einen solchen Sprung unternommen hat.



Doch die Fakten sprechen für sich. Fast schon radiotaugliche Stücke wie 'Hold My Mind' und 'Wake Me Up' bringen den nötigen Klebstoff mit, und die leichten Grunge-Tendenzen im dazu recht bluesigen 'Sound Of The Presidents' runden ein unberechenbares, aber doch so stimmiges Gesamtwerk passend ab.



Es ist nur eine EP, aber ein deutlicher Fingerzeig, den WITCHRIDER hier hinterlegt. "Metamorph" rockt und zündet wie noch keine der bisher veröffentlichten Scheiben der Grazer Combo. Glückwunsch dazu - und gerne weiter so!



