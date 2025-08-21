WITCHRIDER - Metamorph

Metamorph

Mehr über Witchrider

Genre:
Heavy Rock
∅-Note:
8.00
Label:
Fuzzorama Records
Release:
15.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Used To Be A King
    2. Sound Of The Presidents
    3. Hold My Mind
    4. Safe To Say
    5. Wake Me Up
    6. Alive

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

