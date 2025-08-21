CONFESSION BY SILENCE - Repentance In Time

Repentance In Time

Mehr über Confession By Silence

Genre:
Melodic Death Metal
∅-Note:
7.50
Label:
Eigenproduktion / Eigenvertrieb
Release:
28.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. I
    2. Life Is Not For Everyone
    3. Letter To A Friend
    4. Society's Slave
    5. Like Father, Like Son
    6. All The Violence
    7. VII
    8. Between Light And Death
    9. Wrath And Sadness
    10. Despite My Cruelty
    11. For One Day
    12. XII

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

