Mit dem Pegasus auf der Reise zu den Sternen...

Fünf Jahre sind seit dem Debüt-Album "The Zeramin Game" (veröffentlicht am 18. September 2020) ins Land gegangen. MEMORIES OF OLD hat mich damit damals schon beeindruckt  das neue Album "Never Stop Believing" schlägt in dieselbe Kerbe. Übrigens liebe ich das absolut geniale Cover mit dem Pegasus! Viele mögen es als kitschig empfinden, aber es ist in meinen Augen einfach passend.



Zwar ist jetzt Tommy Johannsson nicht mehr am Mikro zu finden und da auch Jamie Jordan nur ein kurzes Gastspiel gegeben hat, ist nun Noah Simmons für Lead & Backing Vocals zuständig. Da mir der Name nichts sagte, hab ich mal ein bisschen gesucht und bin dabei auf seinen Youtube-Kanal gestoßen. Dort finden sich unter anderem einige Cover-Songs von Power-Metal-Bands, was ja gut zur Musik von MEMORIES OF OLD passt. Das dachte sich wohl auch Mastermind Billy Jeffs und bewies mit der Verpflichtung von Noah ein gutes Händchen. Neu dabei sind auch Bassmann Rhys Morgan sowie Gitarrist Wayne Dorman (ONSLAUGHT). Es ist wie bei vielen Bands, Corona hat auch MEMORIES OF OLD einige Striche durch die Rechnung gemacht. Aber aufzugeben war Gott sei Dank keine Option.



"Never Stop Believing" ist ebenfalls wieder eine Art musikalisches Bühnenwerk mit symphonischem Power Metal und kann nach meinem Dafürhalten mit dem Debütalbum locker mithalten. Nein, es wird nichts neu erfunden, aber das Gebotene macht richtig viel Laune. Das fängt schon direkt mit der "Ouvertüre", sprich dem symphonischen Intro 'The Turn Of A Page', an. Damit wird gleich klar, was einen erwartet.



Die drei nachfolgenden Tracks sind eingängig, melodisch und rasant. Der Titeltrack 'Never Stop Believing' punktet bei mir mit rasantem Drumming, 'Guardians Of The Kingdom' mit seiner tollen Gitarrenarbeit setzt sich direkt im Gehör fest und das etwas härtere 'Memories Of Old' hat ebenfalls ein rasantes Drumming im Gepäck, außerdem schöne, aber dennoch dezente Keyboardklänge. Nicht zu vergessen bei allen drei Titeln der wunderbar hymnische Chorgesang und die tolle Gitarrenarbeit. Hier kann man auch zum ersten Mal die ausdrucksstarke Stimme von Noah richtig auf sich wirken lassen.



Weiter geht es mit dem flotten 'Fly Away Together', das ebenfalls von schönem Chorgesang getragen wird und sich auch direkt im Ohr festsetzt. 'After The Storm' ist ein rasanter Knaller, ebenso 'Fire In The Night'. Hach, ich liebe einfach das rasende Drumming! Auch bei diesen Tracks muss ich nochmal die überragende Gitarrenarbeit erwähnen, hier sogar mit leichten Klassikanklängen. Da wird die Frisur mal so richtig durchgepustet.



Aber MEMORIES OF OLD "kann auch Ballade", wie man beim symphonischen 'Life Begins Again' hören kann. Ja, da wird einiges aufgefahren  Klavier und Chorgesang inklusive und einem Noah, der alles gibt. Auch wenn es sicher wieder einige genervt die Augen verdrehen  mir gefällt der Song und er passt wunderbar ins Konzept. Es folgen noch zwei Stücke. Einmal das flotte und relativ fröhliche 'End Of The Tunnel'  da darf auch zwischendurch schon einmal ein "oho ho ho" einfließen, das zum Mitsingen mit dem Chor animiert. Keyboard, Gitarre und Drums pflügen ebenfalls flott durch den Song. Bevor wir im letzten Track vom Pegasus auf die "Reise zu den Sternen" mitgenommen werden erfreut uns noch das kurze Zwischenspiel 'Rebirth: An Epilogue'.



Und während wir bei 'Journey To The Stars' den Worten "Come and join us now on our journey, where the angels fly through the skies. We will find the answers to who we are on our journey to the stars!" lauschen, könne wir darüber nachdenken, ob diese Reise wirklich das Ende der Geschichte ist, oder doch ein neuer Anfang... Lassen wir uns überraschen.



Memories Of Old







https://www.youtube.com/watch?v=f_rg3j5anIc



Fly Away Together







https://www.youtube.com/watch?v=jhqXuURfLSc



Guardians Of The Kingdom







https://www.youtube.com/watch?v=_7w8m8DqEGY