MEMORIES OF OLD - Never Stop Believing

Never Stop Believing

Genre:
Epic Symphonic Power Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Limb Music
Release:
24.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Turn Of A Page (Intro)
    2. Never Stop Believing
    3. Guardians Of The Kingdom
    4. Memories Of Old
    5. Fly Away Together
    6. After The Storm
    7. Fire In The Night
    8. Life Begins Again
    9. End Of The Tunnel
    10. Rebirth: An Epilogue
    11. Journey To The Stars

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

