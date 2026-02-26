BARDO THODOL - The Sumerian Tragedy

The Sumerian Tragedy

Mehr über Bardo Thodol

Genre:
Heavy Rock / Doom
∅-Note:
6.50
Label:
Obelisk Polaris Productions
Release:
21.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. Queen Of The Nile
    2. The False Prophet
    3. Book Of The Dead
    4. Visions Of The Void
    5. The Occult Key
    6. Black Hearts Under A Silver Moon
    7. Castle Of The Winds
    8. Field Of Blood (Akeldama)
    9. Servants Of The Serpent
    10. Sumerian Tragedy

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

