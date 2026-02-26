CONVERGE - Love Is Not Enough

Love Is Not Enough

Genre:
Hardcore / Noise
∅-Note:
9.00
Label:
Epitaph / Indigo
Release:
13.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. Love Is Not Enough
    2. Bad Faith
    3. Distract And Divide
    4. To Feel Something
    5. Beyond Repair
    6. Amon Amok
    7. Force Meets Presence
    8. Gilded Cage
    9. Make Me Forget You
    10. We Were Never The Same

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

