TRISKELYON - Maelstrom Of Chaos

Maelstrom Of Chaos

Genre:
Thrash Metal
∅-Note:
6.50
Label:
Moribund Records
Release:
28.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Of Dust And Divination
    2. The Winter Tsar
    3. Maelstrom Of Chaos
    4. Unit 684
    5. Blood Drowned Prophecy
    6. Death Racer
    7. Blame Game
    8. Divide And Dissent
    9. Cretin
    10. Major Tom

