Billiges Cover, tolle Songs!

Die Zeiten, in denen ich mich von einem fürchterlichen Artwork habe abschrecken lassen, sind eigentlich schon länger vorbei, schließlich haben sich hinter einigen eher seltsamen Bildchen manchmal echte Schätze verborgen, die man bei der rein visuellen Betrachtung sicherlich nie kennengelernt hätte. Dennoch schreiben wir mittlerweile das Jahr 2025, die KI hat ihren Siegeszug längst angetreten, und mit einem kleinen bisschen Liebe zum Detail sollten auch Grafik-Legastheniker es zustande bekommen, ein halbweg taugliches Cover-Picture aufzubieten. Schließlich sprechen manche kleine Details auch ein bisschen dafür (oder eben dagegen), mit wie viel Leidenschaft die betreffenden Acts bei der Sache sind.



Der Schwenk zur neuen Platte von BURNING SUN erfolgt deshalb auch nicht zufällig, schließlich würde man eine Scheibe wie "Retribution" sicherlich nicht erstehen wollen, würde man lediglich einen Blick auf das fertige Produkt werfen, ohne einen Song gehört zu haben. Meine lieben Herren, das ist wirklich plump und billig, und vor dem Hintergrund, dass die Ungarn hier eine Konzeptstory ins Angebot stellen, muss man sich erst recht fragen, warum man sich mit solch einer schäbigen Grafik zufriedengibt. Musikalisch hat die Truppe nämlich durchaus Aussagekraft und gehört definitiv zu den besten klassischen Metal-Acts aus dem Osten Europas.



Die acht neuen Kompositionen überzeugen nicht nur mit feinen Hooklines, sondern auch mit crunchigen Gitarren und einer sehr dynamischen Performance, die von einem recht deftigen Sound noch einmal deutlich untermauert wird. Zwar sind die Singalongs, die manchmal an die früheren EDGUY-Werke erinnern, nicht dringend revolutionär, aber Liebhaber Spätneunziger-Power-Metal-Releases werden sich ganz bestimmt die Finger lecken, wenn sie Nummern wie 'Heart Of Darkness', 'Fight In The Night' und 'Shadows Undone' zum ersten Mal hören.



Genau deshalb ist es wirklich schade, dass BURNING SUN das Gesamtprodukt ein wenig verhunzt, denn das frische Material ist im Schnittfeld von MANOWAR und GAMMA RAY auf alle Fälle eine lohnende Altenative und dank der abwechslungsreichen Aufbereitung auch so schnell nicht verschlissen. Insofern sei der Hinweis gegeben, sich hier nicht in die Irre führen zu lassen, denn hinter dem schlichten Artwork von "Retribution" steckt richtig feiner Melodic Metal, der sich vor den üblichen Verdächtigen aus Skandinavien und Germany nicht zu verstecken braucht!