RISE OF THE WOOD - Discharge

Discharge

Mehr über Rise Of The Wood

Genre:
Alternative Rock
∅-Note:
7.50
Label:
Eigenproduktion
Release:
21.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Intro
    2. Eyes Wide Shut
    3. Skin
    4. Dead man Walking
    5. Underground
    6. Sleep
    7. Electricity
    8. Cry Of The Wolf
    9. About The Rain
    10. Piss On My Grave
    11. Rise Above
    12. Hold On To Your Fears

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

